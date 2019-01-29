Скончался один из трех пострадавших при пожаре на хладокомбинате в Приамурье

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при пожаре на территории хладокомбината в Амурской области скончался, второй находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в областной клинической больнице.

"К сожалению одного из пострадавших спасти не удалось, у него было почти 95% ожогов. Второй поступивший находится в реанимации, в тяжелом состоянии. У него около 40% ожогов, мы делаем все возможное", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло в понедельник в одном из зданий хладокомбината, которое находилось на ремонте. При проведении работ загорелся полистирол, пламя перекинулось на газовый баллон, три человека получили ожоги. Двое из пострадавших были доставлены в больницу, третий от госпитализации отказался.

Следственные органы СКР по Амурской области и прокуратура проводят проверку.