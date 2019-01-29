Останки четырех человек, убитых более полувека назад, нашли в Красноярском крае

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Скелеты четырех мужчин, возможно казненных, обнаружены на свалке в Красноярском крае, эксперты оценивают давность наступления смерти в полвека, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В городе Канске Красноярского края устанавливается принадлежность обнаруженных на свалке костных останков четырех мужчин в возрасте 40-50 лет. На всех черепах имеются прижизненные огнестрельные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В нем отмечается, что согласно заключению эксперта, давность нахождения останков в земле составляет свыше 50 лет.

"По одной из версий, останки могут принадлежать приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории Канска в период с 1930 по 1970 годы, в соответствии с действовавшим в указанный период времени законодательством", - говорится в пресс-релизе.