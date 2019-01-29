Минтруд предложил отменить медосмотры офисным работникам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минтруд предложил внести изменения в Трудовой кодекс и исключить работу за компьютером из числа вредных факторов, требующих периодических медицинских осмотров.

Проект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, в нем отмечается, что обязательное медобследование для офисных работников является избыточным.

В статье 213 Трудового кодекса говорится, что работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности и предупреждения профессиональных заболеваний.

В свою очередь в приказе Минздравсоцразвития N302н приводится перечень таких работ, где в пункте 3.2.2.4. отмечается, что сотрудники, работающие за компьютерами, должны 1 раз в 2 года проходить осмотр у невролога и офтальмолога.

В настоящий момент инициатива Минтруда находится в стадии обсуждения, планируемый срок вступления в силу - август 2019 года.