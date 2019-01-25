Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Девятиклассник в красноярском поселке Абалаково попытался пройти в школу с ружьем, его задержали, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации района.

"Учащийся девятого класса школы №1 принес с собой на занятия охотничье ружье и сделал несколько выстрелов перед входом в школу. На место оперативно прибыли правоохранители и задержали подростка", - сказал источник.

Во время стрельбы никто не пострадал.

В краевом Минздраве агентству подтвердили, что никто не пострадал.

"Пострадавших во время инцидента там (в селе Абалаково - ИФ) нет", - сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что школьник стрелял по окнам учебного заведения и автомобилям.

"Ученик стрелял по окнам и машинам возле здания, в саму школу зайти ему не удалось, никто из учеников не пострадал", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

В настоящее время следователи находятся на месте происшествия, опрашивают школьника, его одноклассников и учителей.