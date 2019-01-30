Мосгорсуд отклонил кассацию журнала The New Times на штраф в 22 млн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы на решение о 22-миллионном штрафе, наложенном на издание The New Times.

"Рассмотрев жалобу генерального директора ООО "Новые времена" (издатель The New Times - ИФ) Альбац Е.М. на вступившее в законную силу постановление мирового судьи, заместитель председателя Московского городского суда Елена Базькова постановила оставить вынесенные судами решения без изменения, жалобу без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе суда.

Мировой судебный участок Тверского района 26 октября прошлого года оштрафовал ООО "Новые времена" на 22 млн 250 тыс. рублей, а главного редактора издания Евгению Альбац - на 30 тыс. рублей по статье КоАП 13.15.1 ("Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией СМИ или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством РФ о СМИ).

Позже Тверской суд Москвы признал законным это решение.

Так как штраф необходимо выплатить в течение 60 дней после вступления решения о нём в силу, редакция объявила о сборе средств на выплату суммы среди неравнодушных к судьбе издания граждан.

Альбац сообщила "Интерфаксу", что это первое применение статьи КоАП и судебной практики по ней нет. По словам Альбац, решение было вынесено в день истечения срока давности, хотя до этого мировой суд вернул материалы в прокуратуру.

Согласно решению мирового суда, ООО "Новые времена", получив 22,25 млн рублей от НКО "Фонд поддержки свободы прессы", признанного иностранным агентом, не предоставило в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за 2, 3 и 4 кварталы прошлого года.