Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к марту
В России

"Яндекс" учредил ежегодную научную премию имени Ильи Сегаловича

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" учредил ежегодную научную премию имени Ильи Сегаловича, сооснователя компании и создателя первой версии поисковика, говорится в пресс-релизе компании.

Гендиректор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож на мероприятии в среду сообщил, что это грантовая программа для молодых ученых и их руководителей, ее общий бюджет составляет 15 млн рублей.

"Яндекс" всегда считал себя не сколько производственной компанией, сколько научной, и всегда пытался помогать науке, насколько это возможно. У нас большой опыт наукоориентированных сервисов. Во всем, что вы берете в руки от "Яндекса", внутри горит наука. В "Яндексе" одним из главных людей, который толкал науку, всегда был Илья Сегалович - поэтому мы решили поддержать науку очередной грантовой программой и, конечно, присвоили этой программе имя Ильи Сегаловича", - сказал Волож.

Премия будет присуждаться студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук: распознавание и синтез речи, информационный поиск и анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод.

Подать заявку на участие в конкурсе молодые ученые должны сами. Они также могут номинировать на премию своих научных руководителей. Отбор лауреатов премии будут проводить совет премии и конкурсная комиссия, в которые входят представители "Яндекса" и научного сообщества.

Студенты и аспиранты, которые станут лауреатами, получат премию в размере 350 тыс. рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований "Яндекса". Научные руководители получат вознаграждение в размере 700 тыс. рублей.

Как уточнил Волож, заявки на гранты будут приниматься до конца февраля.

При этом подавать заявки могут не только студенты-граждане РФ, но и иностранцы, обучающиеся в вузах России, Белоруссии и Казахстана. По словам Воложа, тем самым компания привлекает талантливые разработки в РФ в том числе из-за рубежа.

Первая церемония награждения состоится в апреле 2019 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Яндекс
В России
Роскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФРоскомнадзор проверит Apple на локализацию данных россиян в РФ
Проверка начнется 1 февраля и продлится месяцПодробнее
 Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языкомЗадержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии заявил на допросе, что ему нужен переводчикПодробнее
 В Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМС
Создать рабочую группу решили после выступления патриарха КириллаПодробнее
 Сенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УК
Ему вменяют убийство, участие в преступном сообществе и давление на свидетеляПодробнее
Задержан отец сенатора АрашуковаЗадержан отец сенатора Арашукова
Рауля Арашукова задержали в Санкт-Петербурге в одном из офисов "Газпрома"Подробнее
 Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчикаПесков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика
Пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что переводчик российского лидера всегда находится рядомПодробнее
 Госдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингамиГосдума предложила сбивать дроны, запущенные над митингами
Авторы законопроекта пояснили, что это необходимо для защиты жизни и здоровья гражданПодробнее
 Сенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийствеСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и задержан по делу об убийстве
В закрытом заседании Совфеда приняли участие главы Генпрокуратуры и СКПодробнее
 Дезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружиемДезертиры из венесуэльской армии попросили США снабдить их оружием
Они также обратились к Бразилии, Колумбии, Перу и "всем братским странам, которые против этой диктатуры"Подробнее
 Власти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на КубаньВласти Приморья попросили Московский зоопарк не отправлять тигра Амура на Кубань
Ранее директор Приморского сафари-парка сообщил, что в случае переезда хищник будет жить в тесной клеткеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 января6 фото
30 января
Фотохроника 30 января
Фотохроника 29 января6 фото
29 января
Фотохроника 29 января
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСенатору Арашукову предъявили обвинения по трем статьям УКВ РоссииВ Госдуме обсудят выведение абортов из системы ОМСКультураСпециалисты постараются отреставрировать картину Куинджи к мартуВ РоссииСенатор Арашуков лишен неприкосновенности и арестован по делу об убийствеЭкономикаВ Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеровВ миреПравославная церковь в Америке отказалась признавать новую церковь Украины

Суд решил рассматривать вопрос об аресте сенатора Арашукова в закрытом режиме

По словам адвокатов, ему уже "поступали угрозы с требованием признать себя виновным" Подробнее

Что произошло за день: среда, 30 января

Задержание плохо владеющего русским сенатора, обыски у мэра Риги и новые мошенничества с банковскими картами Подробнее

СКР попросил арестовать сенатора Арашукова из-за его возможности скрыться в ОАЭ

В 2018 году депутат гордумы Черкесска хотел проверить законность сенаторства Арашукова

Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобождены

Захваченные пиратами у берегов Бенина российские моряки освобожденыОни уже вернулись на родину, их состояние оценивается как удовлетворительное Подробнее

Рубль ускорил рост к доллару и евро в среду вечером

Фотохроника 30 января

Фотохроника 30 января6 фото

Мосгорсуд отклонил кассацию журнала The New Times на штраф в 22 млн рублей

Еще один родственник сенатора Арашукова стал фигурантом уголовных дел

Суд продлил арест братьям Магомедовым до конца марта

Qiwi за 10 лет заблокировал у пользователей почти 900 млн рублей

СКР собрался задержать по делу Арашуковых четырех руководителей газовой отрасли СКФО

В их действиях усматривают признаки мошенничества и создания преступного сообщества Подробнее

Экс-мэру Смоленска не удалось обжаловать решение о его отставке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');