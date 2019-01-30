Москва. 30 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" учредил ежегодную научную премию имени Ильи Сегаловича, сооснователя компании и создателя первой версии поисковика, говорится в пресс-релизе компании.

Гендиректор группы компаний "Яндекса" Аркадий Волож на мероприятии в среду сообщил, что это грантовая программа для молодых ученых и их руководителей, ее общий бюджет составляет 15 млн рублей.

"Яндекс" всегда считал себя не сколько производственной компанией, сколько научной, и всегда пытался помогать науке, насколько это возможно. У нас большой опыт наукоориентированных сервисов. Во всем, что вы берете в руки от "Яндекса", внутри горит наука. В "Яндексе" одним из главных людей, который толкал науку, всегда был Илья Сегалович - поэтому мы решили поддержать науку очередной грантовой программой и, конечно, присвоили этой программе имя Ильи Сегаловича", - сказал Волож.

Премия будет присуждаться студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области компьютерных наук: распознавание и синтез речи, информационный поиск и анализ данных, машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод.

Подать заявку на участие в конкурсе молодые ученые должны сами. Они также могут номинировать на премию своих научных руководителей. Отбор лауреатов премии будут проводить совет премии и конкурсная комиссия, в которые входят представители "Яндекса" и научного сообщества.

Студенты и аспиранты, которые станут лауреатами, получат премию в размере 350 тыс. рублей, поездку на международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований "Яндекса". Научные руководители получат вознаграждение в размере 700 тыс. рублей.

Как уточнил Волож, заявки на гранты будут приниматься до конца февраля.

При этом подавать заявки могут не только студенты-граждане РФ, но и иностранцы, обучающиеся в вузах России, Белоруссии и Казахстана. По словам Воложа, тем самым компания привлекает талантливые разработки в РФ в том числе из-за рубежа.

Первая церемония награждения состоится в апреле 2019 года.