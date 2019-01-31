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Начальник штаба МВД по Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники подразделений собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с УФСБ России по республике задержали начальника регионального штаба МВД Саварбека Шадиева, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе МВД по Ингушетии.

"Сегодня сотрудниками отдела собственной безопасности при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник штаба МВД по региону Саварбек Шадиев", - сказали в пресс-службе.

По данному факту руководство регионального МВД назначило служебную проверку, добавили в пресс-службе.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ведомства, сейчас с задержанным высокопоставленным полицейским проводятся следственные действия.

"В случае установления вины Шадиева он будет уволен из органов внутренних дел и понесет заслуженное наказание", - сказал представитель МВД.

По его словам, дело находится на контроле руководства ведомства.

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Теги: Россия, Ингушетия

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