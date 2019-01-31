Роспотребнадзор констатировал двукратное превышение эпидпорога по ОРВИ в Екатеринбурге

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Екатеринбурге вдвое, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Порог по совокупному населению превышен в 2 раза в городе Екатеринбург и в 1,9 раза по области", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что всего в городе зарегистрировано 21 тысяча случаев ОРВИ, "что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 104% и на 20% выше уровня прошлой недели".

Ранее обладминистрация заявляла, что на карантин закрыты все школы и детсады.

Роспотребнадзор говорит о том, что "образовательный процесс частично приостановлен в 63 детских дошкольных учреждениях (закрыто 78 групп) и в 17 школах (закрыто 37 классов)". Согласно общедоступным данным, в Екатеринбурге более 360 детсадов и более 160 школ.

Во всех образовательных учреждениях введены "утренние фильтры", которые позволят не допустить детей с признаками острой респираторной инфекции в коллектив; отменены массовые мероприятия, сопровождающиеся скоплением людей в помещениях; увеличена кратность проведения влажных уборок и проветривания помещений; проводится обеззараживание воздуха в помещениях, заявляют в Роспотребнадзоре.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", можно ли назвать такой рост заболеваемости в Екатеринбурге эпидемией, в Роспотребнадзоре отметили, что "понятие "эпидемия" не регламентируется санитарными правилами".

Однако ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила "Интерфаксу", что во время эпидемического роста "превышение составляет, как правило, более 200%".