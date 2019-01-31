Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Ивановской области ввели карантин в связи с превышением эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости респираторными инфекциями в регионе в последнюю неделю января увеличился во всех возрастных группах на 37,73% по сравнению с предыдущей неделей и составил 92,68 на 10 тыс. населения, что превышает эпидпорог на 31,64%.

Высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в 14 из 27 муниципальных образований Ивановской области.

Учебный процесс приостановлен в 23 классах восьми школ.

При вирусологическом обследовании заболевших гриппом и ОРВИ выделены антигены вирусов гриппозной (грипп А(НШ1)/2009, грипп A(H3N2) и негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

С 30 января до особого распоряжения главного санитарного врача региона в Ивановской области введен карантин по гриппу и ОРВИ: ограничено проведение массовых мероприятий, связанных с большим скоплением людей; прекращен допуск посетителей к больным в стационарах и т.д.