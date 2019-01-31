Медведев призвал уточнить законы о "шпионских" устройствах ради безопасности граждан

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Термин "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" должен быть уточнен в законодательстве для того, чтобы обезопасить тех, кто приобретает спецсредства для бытового использования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На заседании правительства в четверг рассматриваются поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях, которыми будет определяться то, что является специальным техническим средством, которое предназначено для негласного получения информации.

"Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем", - сказал Медведев.

Таких средств, по его словам, становится все больше, "поэтому нужно четко разграничить те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения".