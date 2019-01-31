В России

Правительство одобрило уточнение законов о "шпионских" устройствах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроекты, уточняющие значение термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации", сообщает пресс-служба правительства.

"Отсутствие этого термина в законодательстве приводило к размытому толкованию правовых норм, и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в четверг днем на заседании правительства.

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Таких средств, по его словам, становится все больше, "поэтому нужно четко разграничить те приборы, которые используются в обычной жизни, от устройств, которые специально созданы для скрытного применения".

Позже Медведев пояснил в твиттере, что из-за размытого толкования понятия спецсредств "в зоне риска оказывались люди, использовавшие видеорегистраторы, радионяни".

"Нужно отличать такие приборы от устройств скрытого применения", - подчеркнул премьер.

На заседании правительства в четверг рассматривались проекты федеральных законов "О внесении изменения в статью 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 20.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Поправки определяют то, что является специальным техническим средством, которое предназначено для негласного получения информации. Эти законопроекты были одобрены и было решено внести их в Госдуму.

Как отмечается в распространенном в четверг вечером сообщении пресс-службы правительства, в действующем законодательстве значение термина "специальные технические средства (СТС), предназначенные для негласного получения информации" не раскрыто.

В целях устранения этой правовой неопределенности статью 138.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС, предлагается дополнить определением понятия СТС.

Предлагаемое значение термина СТС соответствует правовой позиции, изложенной в пункте 3.1 постановления Конституционного суда от 31 марта 2011 года №3-П. Оно позволяет дифференцировать СТС от технических средств (предметов, устройств), которые по своим техническим характеристикам, параметрам, свойствам или прямому функциональному предназначению рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем. Корреспондирующие изменения предлагается внести в КоАП.

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Теги: Дмитрий Медведев

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