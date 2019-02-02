Военные ликвидировали угрозу наводнения из-за перекрытия реки Буреи

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Военные ликвидировали угрозу затопления населенных пунктов, вызванную перекрытием реки Бурея в Хабаровском крае, сообщили в субботу "Интерфаксу" в Минобороны Россиии.

"Риски уменьшения воды для работы гидроэлектростанции и подтопления населенных пунктов на сегодняшний день сняты. Специалистами Минобороны совместно с экспертами "Русгидро" проведено совещание по детальному планированию второго этапа с целью расширения протоки для выхода ее на то русло, которое было изначально до схода скального грунта", - привели в ведомстве слова замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова.

В настоящее время военные занимаются расширением протоки в завале скальных пород на реке Бурея. Высвобожденный после подрывов грунт и порода течением уносится течением в Бурейское водохранилище.

"Сегодня уже длина протоки в месте обвала горных пород составляет около 200 метров и шириной 35 метров, глубина около 19-20 метров, - отметили в министерстве. - Пропускная способность проделанной протоки составляет около 600 кубометров в секунду, что позволило поднять уровень воды в водохранилище".

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.