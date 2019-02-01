Два торговых центра и несколько магазинов загорелись в дагестанском Кизляре

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС борются с огнем в двух торговых центрах и нескольких магазинах в дагестанском Кизляре, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы мэрии города Сельминаз Салихова.

"Горят два трехэтажных торговых центра и еще несколько рядом стоящих магазинов. Торговые центры практически сгорели полностью, товар спасти не смогли. Пожар продолжается до сих пор. На месте работают сотрудники МЧС", - сказала Салихова.

По ее словам, площадь пожара составляет более 8 тыс. квадратных метров.