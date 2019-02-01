Сотрудники Роскомнадзора 4 февраля придут с проверкой в офис Apple в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Роскомнадзора 4 февраля в рамках плановой проверки посетят офис компании Apple в РФ для получения документов, подтверждающих соблюдение требования о локализации персональных данных россиян на территории нашей страны, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Таким образом, у нас проводятся плановые проверки: мы выезжаем в офис компании, там нам показывают все необходимые документы. Если нужно пообщаться со специалистами, мы вызываем специалистов компании. Если нужно посмотреть места хранения персональных данных, как они обрабатываются, нам это показывают", - сказал Ампелонский.

Отвечая на уточняющий вопрос, о каких местах хранения персональных данных идет речь, пресс-секретарь сообщил, что о тех, что находятся "в рамках офиса компании".

"Поедем ли мы в data-центры, я пока не могу сказать", - добавил Ампелонский.

По его словам, это обычная практика. "Мы все проверки так проводим", - пояснил пресс-секретарь Роскомнадзора.

Проверки в Apple

Роскомнадзор в пятницу начинает плановую проверку Apple в России на соблюдение требований о локализации данных российских пользователей в РФ, которая завершится 28 февраля, говорится в плане проверок управления ведомства по Центральному федеральному округу на текущий год.

Как сообщил "Интерфаксу" Ампелонский, российское представительство компании - ООО "Эппл Рус" - в декабре 2018 года официально уведомило Роскомнадзор о локализации данных российских пользователей на территории РФ, хотя информация об этом имелась в распоряжении ведомства и ранее. "О том, что они (данные - ИФ) локализованы, нам известно с 2015 года", - уточнил Ампелонский.

"Перед проведением плановой проверки, они уведомили нас официально, и 29 декабря прошлого года мы внесли их в реестр операторов персональных данных", - сказал пресс-секретарь ведомства.

Он рассказал, что компания должна будет представить Роскомнадзору документы, подтверждающие исполнение требований законодательства РФ в области персональных данных, в том числе о локализации баз данных российских пользователей на территории нашей страны.

По его словам, прежде всего это будет документарная проверка, но при необходимости сотрудники ведомства готовы выехать на место.

Ранее врио замруководителя Роскомнадзора Юрий Контемиров сообщил журналистам, что ведомство проводит плановые проверки на соблюдение требований о локализации данных в отношении Procter&Gamble и Burger King, результаты которых будут известны во второй половине февраля.

Между тем, вопросы в связи с необходимостью локализовать базы данных россиян у Роскомнадзора уже есть к Facebook и Twitter.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 21 января сообщил "Интерфаксу", что ведомство начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

По его словам, у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.

25 января вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что правительство России обсуждает с Facebook и Twitter вопрос о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ, будет проявлять настойчивость в этом направлении. Речь о каких-то санкциях в отношении Facebоok и Twitter пока не идет, добавил он.