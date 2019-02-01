Заболевшего украинского моряка с судна в Керченском проливе доставят в российский порт

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заболевшего украинского моряка с торгового судна, стоящего в Керченском проливе, срочно эвакуируют в российский порт "Кавказ", сообщает в пятницу пресс-служба Росморречфлота.

"Находящийся на якорной стоянке №452 недалеко от Керченского пролива в Азовском море теплоход "Канопус" (флаг Сент-Винсента и Гренадин) запросил помощь спасателей для эвакуации моряка. Срочная медицинская помощь потребовалась второму механику судна, 71-летнему гражданину Украины", - сказал сотрудник пресс-службы.

По команде портовых властей "Канопус" переместился на пять миль на якорную стоянку у порта "Кавказ", где заболевшего моряка в ближайшее время планируют взять на борт спасательный буксир. Пострадавшего отправят в порт "Кавказ".

В составе экипажа судна "Канопус" - 16 человек, в том числе 14 граждан Украины и двое россиян. Теплоход следует из порта Темрюк в турецкий порт Бандырма с грузом неочищенного риса.