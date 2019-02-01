Экстрадированная из Испании директор турфирм осуждена в Брянске за присвоение денег

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Фокинский районный суд Брянска приговорил к 4 годам колонии руководительницу туристических фирм "Агентство Просвещение" и "Коста Бланка", признанную виновной в обмане клиентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установил суд, в 2012 - 2014 годах она похитила деньги 43 клиентов, переданных в счет оплаты отдыха в Испании, и в одном случае - за оформление визы. В числе потерпевших оказались студенты и преподаватели одного из ВУЗов, а также учащиеся кадетской школы-интерната в Брянске. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,3 млн рублей.

"Поскольку фигурантка скрылась от уголовного преследования, она была объявлена в международный розыск. В декабре 2017 года женщину задержали на территории Испании. В августе 2018 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали ее в Россию",- говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что по части 2 и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием служебного положения, в особо крупном размере) суд приговорил ее к 4 годам исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.