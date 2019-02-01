РПЦ собралась впервые канонизировать миллионера

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ближайший Архиерейский Собор РПЦ рассмотрит вопрос о канонизации жившего в XIX веке иркутского купца, который жертвовал огромные суммы на храмы, монастыри и помощь малоимущим и даже прослыл из-за этого сумасшедшим, сообщает газета "Крестовский мост".

Иннокентий Сибиряков (1860 - 1901 гг.) унаследовал огромное состояние от отца - иркутского золотопромышленника, основателя города Бодайбо Михаила Сибирякова. На его деньги создавались высшие учебные заведения, которые действуют до сих пор, например, Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П.Павлова и Университет физкультуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта. Он финансировал научные экспедиции и творческие проекты. Более 600 тыс. рублей потратил только на издание художественной и научной литературы.

Сибиряков тяготился своим богатством. "Помогите, я страшно богат, - писал он Льву Толстому, чьи издания он также спонсировал. - Чем больше я раздаю, тем больше ко мне приходит!"

Однажды Сибиряков пожертвовал 147 тыс. рублей монахине, собиравшей средства в пользу Богоявленского монастыря в Угличе. Перепуганная монахиня сообщила о невероятной сумме в полицию, а градоначальник отдал приказ опечатать имущество миллионера и начать разбирательство о его дееспособности, однако в суде Сибирякова признали дееспособным.

В 1894 году Сибиряков принял постриг и уехал на Афон, где вложил огромные средства в строительство храмов и келий.

Через три года после его смерти по афонскому обычаю его останки извлекли из земли. Кости имели янтарно-медовый цвет, что по афонским меркам свидетельствует об особой праведности человека. Череп покойного поместили на почетном месте в костнице Андреевского скита, где он пребывает и ныне.