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Россияне с 17 февраля смогут находиться в ОАЭ без визы до 90 дней

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ информирует о вступлении с 17 февраля соглашения между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

"В соответствии с соглашением, граждане Российской Федерации и граждане Объединенных Арабских Эмиратов, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Соглашение было подписано в Казани 6 июля 2018 года.

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Теги: МИД РФ, ОАЭ
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