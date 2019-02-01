Россияне с 17 февраля смогут находиться в ОАЭ без визы до 90 дней

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ информирует о вступлении с 17 февраля соглашения между правительствами России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о взаимной отмене визовых требований для граждан двух стран.

"В соответствии с соглашением, граждане Российской Федерации и граждане Объединенных Арабских Эмиратов, являющиеся владельцами всех видов действительных паспортов, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от визовых требований и имеют право въезда, пребывания или следования транзитом через территорию другого государства без виз на срок до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в пятницу.

Соглашение было подписано в Казани 6 июля 2018 года.