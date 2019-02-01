Суд в Ростове-на-Дону вызывал "скорую" украинцу Грибу во время заседания

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Медицинская помощь потребовалась украинцу Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму, во время заседания по его делу в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону в пятницу, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Во время заседания подсудимый пожаловался на плохое самочувствие, ему была вызвана "скорая помощь". После оказания медицинской помощи заседание было продолжено", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что следующее заседание назначено на 18 февраля. Продолжится допрос свидетелей.

19-летний Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Белоруссии. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

По данным следствия, с марта по май 2017 года, находясь на Украине, обвиняемый переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Следствие считает, что Гриб убеждал девушку заложить самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года. После теракта он, по материалам дела, рекомендовал школьнице покинуть территорию России. Гриб обвиняется по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие в террористической деятельности).

Дело Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован из Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судебные слушания начались в июле 2018 года, подсудимый не признал вину. В ноябре Северо-Кавказский окружной военный суд продлил арест Гриба до 24 апреля 2019 года.