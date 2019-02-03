Крыша аварийного исторического здания рухнула в Твери

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следствие в Тверской области начало проверку по факту обрушения крыши здания в Твери, признанного аварийным, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о том, что в доме № 48, расположенном во Дворе Пролетарки города Твери, рухнула крыша. Ранее данный дом был признан аварийным и его жителей расселили. Однако к нему примыкает дом № 47, в котором продолжают проживать около 250 человек, среди которых есть дети. Люди опасаются, что их дом тоже начнет разрушаться", - говорится в сообщении.

В связи с этим проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Жилой дом является историческим и был признан аварийным еще в 2005 году.

По данным местных СМИ, дом входит в комплекс "Морозовский городок", который является историко-архитектурным комплексом общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для "Товарищества Тверской мануфактуры" в 1856 - 1913 годах.