В Сызрани рухнула крыша аварийного дореволюционного дома

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крыша трехквартирного дома дореволюционной постройки рухнула в Сызрани утром в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.

Жильцы дома не пострадали.

"Жильцы будут размещены в пункте временного размещения и в дальнейшем расселены в квартиры маневренного фонда Сызрани", - приводятся в сообщении слова руководителя городского комитета ЖКХ Александра Шмалько.

Шмалько уточнил, что в 2018 году власти провели обследование дома и направили в межведомственную комиссию документы на признание его аварийным.