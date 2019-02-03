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Пьяный петербуржец напал на врача скорой помощи во время вызова

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Следственный Комитет начал доследственную проверку по факту избиения врача скорой помощи в Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка СКР.

"Ночью 3 февраля 2019 года в квартире одного из домов, расположенного на Гаванской улице в Санкт-Петербурге, местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу врача скорой помощи, прибывшего для оказания медицинской помощи его жене", - рассказали в пресс-службе.

В ноябре прошлого года также в Петербурге пьяный 59-летний местный житель угрожал гранатой прибывшей по вызову бригаде скорой помощи. После его задержания из квартиры изъяли 10 патронов и эту гранату. Было возбуждено дело, мужчину арестовали.

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Теги: Петербург

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