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Пьяный мужчина устроил стрельбу по жилым домам в Брянской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу по жилым домам в Брянской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Инцидент произошел поздним вечером 2 февраля в населенном пункте Белые Берега Брянской области. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации Росгвардии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. "В доме задержанного обнаружены 2 единицы незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия марки ИЖ и патроны различного калибра", - добавили в ведомстве.

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Теги: Брянская область
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