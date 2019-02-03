Пьяный мужчина устроил стрельбу по жилым домам в Брянской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу по жилым домам в Брянской области, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Инцидент произошел поздним вечером 2 февраля в населенном пункте Белые Берега Брянской области. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся", - рассказали в пресс-службе.

По предварительной информации Росгвардии, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. "В доме задержанного обнаружены 2 единицы незарегистрированного охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия марки ИЖ и патроны различного калибра", - добавили в ведомстве.