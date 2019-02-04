Полицейский погиб в автоаварии в Дагестане

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы устанавливают причину автоаварии в Дагестане, в результате которой погиб сотрудник МВД, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" осведомленный источник.

"ДТП произошло на 845 километре трассы "Кавказ" между Дербентом и Махачкалой. "ВАЗ-2114" под управлением сотрудника полиции опрокинулся в кювет. Полицейский от полученных телесных повреждений скончался на месте", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в МВД республики подтвердили факт ДТП на трассе "Кавказ".

"На трассе "Кавказ" произошла автоавария. По предварительным данным, машина "ВАЗ-2114" съехала в кювет. Есть погибший. Сотрудники ГИБДД устанавливают, по какой причине произошла трагедия и кто был за рулём", - сказал представитель ведомства.