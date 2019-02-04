Улан-Удэ назван вероятным местом встречи Путина и Ким Чен Ына

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Столица Бурятии Улан-Удэ рассматривается в качестве места проведения саммита Россия-КНДР весной этого года, сообщили "Интерфаксу" несколько информированных источников.

"Улан-Удэ может стать местом проведения такой встречи", - сказал один из собеседников агентства.

Со своей стороны другой источник "Интерфакса" сообщил, что Москва и Пхеньян "продолжают согласование сроков и места саммита".

"Велика вероятность, что встреча лидеров пройдет весной в столице Бурятии", - отметил собеседник агентства.

Источники напоминают, что этот сибирский город уже был местом проведения российско-северокорейского саммита. В конце августа 2011 года в то время президент России Дмитрий Медведев провел в столице Бурятии переговоры с предыдущим северокорейским лидером Ким Чен Иром. Встреча прошла в закрытом военном городке "Сосновый бор" под Улан-Удэ. Ким Чен Ир, отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ына, прибыл в Улан-Удэ на специальном бронепоезде.