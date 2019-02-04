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Ким Чен Ын отправил Путину поздравление по случаю лунного Нового года

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что поздравительные открытки Ким Чен Ын отправил также руководителям десятков других стран, в том числе лидерам Сирии, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Анголы, Таиланда и Кубы.

Кроме того, руководитель Северной Кореи поздравил с праздником генсека ООН Антониу Гутерриша.

ЦТАК не приводит содержания поздравительных посланий.

В КНДР приход Нового года по лунному календарю отмечается 5 февраля.

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Теги: Ким Чен Ын, КНДР

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