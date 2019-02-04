Губернаторов предложили оценивать по состоянию экологии в регионах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды России приступило к межведомственному согласованию оценочной составляющей по экологии, которая должна учитываться при оценке деятельности высших должностных лиц российских регионов, сообщили в министерстве.

Согласно методике оценка основана на показателях федеральных проектов, включенных в национальный проект "Экология", реализация которых находится на контроле Минприроды России и подведомственных ему служб и агентств.

Значение показателя "Качество окружающей среды" будет рассчитываться на основе двух критериев: степени достижения показателей федеральных проектов, включенных в показатели национального проекта "Экология", установленных для региона, а также степени эффективности использования финансовых средств в рамках реализации указанных федеральных проектов национального проекта "Экология" на территории.

Основу нацпроекта "Экология" составляют 11 федеральных проектов, среди которых ключевыми для показателя являются: "Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов".