С космодрома "Восточный" в 2019 году запустят пять ракет

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия планирует осуществить пять запусков ракет с космодрома "Восточный" в текущем году, сообщает журнал "Русский космос".

"На 2019 год запланировано пять пусков - больше, чем за всю историю эксплуатации этого молодого космодрома", - говорится в январском номере журнала, издаваемого госкорпорацией "Роскосмос".

К настоящему времени с "Восточного" осуществлено четыре запуска.

Строительство космодрома вблизи Углегорска Амурской области (ныне ЗАТО Циолковский) началось в августе 2012 года. Первый запуск с "Восточного" состоялся 28 апреля 2016 года. В рамках второй очереди космодрома запланировано строительство стартового стола для ракеты "Ангара".

"Роскосмос" позиционирует "Восточный" как первый гражданский российский космодром.

На минувшей неделе премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал ход работ на "Восточном", обвинив его в срыве сроков строительства.