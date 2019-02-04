Женщина получила условный срок за попытку вывезти бриллианты из РФ в нижнем белье

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жительница Волгоградской области, пытавшаяся нелегально пронести в нижнем белье бриллианты на 8 млн рублей в московском аэропорту "Домодедово", приговорена к трем годам условно и испытательному сроку в один год, сообщили в Генпрокуратуре России в понедельник.

Согласно сообщению, Домодедовский суд Московской области признал женщину виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

В суде установлено, что в январе 2018 года "женщина, желая незаконно переместить через таможенную границу ограненные алмазы общей массой более 400 карат и стоимостью более 8 млн рублей, поместила их в тайник на нижнем белье". После, находясь в аэропорту "Домодедово", проследовала в зону таможенного контроля международного зала вылета "зеленого коридора" аэропорта.

В зоне досмотра пассажиров, осуществляющих посадку на рейс, она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. При личном досмотре после срабатывания сигнала металлоискателя пассажирка выдала мешочек с драгоценными камнями.

Бриллианты обращены в доход государства, отметили в Генпрокуратуре.