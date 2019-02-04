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Названы лауреаты премии "За верность науке"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Премию "За верность науке" лучшим журналистам и популяризаторам научного знания вручили в Москве в пятый раз.

Как передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии награждения, прошедшей в Минобрнауки России вечером в понедельник, награда была вручена в 11 номинациях.

В номинации "Лучший научно-популярный проект года" победил научно-просветительский проект "Курилка Гутенберга". В номинации "Лучшее периодическое печатное издание о науке" награду получил журнал "Наука и жизнь". Мультипликационный сериал "Фиксики" стал лауреатом в номинации "Лучший детский проект о науке".

Лучшим проектом о науке в соцсетях назван некоммерческий волонтерский проект Vert Dider, лучшей ТВ-программой - передача "Гамбургский счет", лучшей фотоработой о науке - мультимедийный проект "Наука в формате 360 градусов", лучшим онлайн-проектом о науке - научно-популярное развлекательное издание "N + 1", лучшей радиопередачей - "Ученый свет" радиостанции "Говорит Москва".

Исследовательская лаборатория для школьников "Микрокосмос" победила в номинации "Классная наука" для лучших педагогов и популяризаторов науки в школах. Специальную премию "Прорыв года" получила всероссийская акция "Открытая лаборатория", а в специальной номинации "За вклад в популяризацию химии" победил известный писатель и журналист Аркадий Курамшин, автор популярных статей, книг и лекций о химии.

Учредителями премии выступают Минобрнауки, Минпросвещения, МГУ им. Ломоносова и Российская академия наук. Генеральным партнером премии четвертый год выступает благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. В состав экспертного совета премии входят известные ученые, журналисты и представители деловых кругов.

Теги: РАН
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