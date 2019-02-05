Подпольный цех по производству боеприпасов закрыли в Кузбассе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. 800 боеприпасов и семь единиц холодного оружия изъяли у жителя Новокузнецка сотрудники Управления ФСБ России по Кемеровской области, сообщило ведомство во вторник.

Операция сопровождалась сотрудниками Росгвардии.

"По адресу проживания нелегального оружейника проведены оперативно-разыскные мероприятия. Из незаконного оборота изъято порядка 1 тыс.800 самодельно изготовленных боеприпасов для нарезного стрелкового оружия, станок и компоненты для их изготовления, а также семь единиц холодного оружия", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы и оружие направлены на исследование в Главное управление МВД России по Кузбассу, решается вопрос о возбуждении дела по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).