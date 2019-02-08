Росгвардия предложила упростить контроль за оборотом оружия для законопослушных граждан

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Контроль за нарушителями законодательства об обороте оружия может стать "адресным", сообщил начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

"В целом если брать статистику, то тех, кто нарушает закон, - доли процентов. Но, задумываясь над тем, что следует скорректировать в контроле над субъектами, мы ближе подходим к пониманию и находим отклик от наших коллег из других ведомств, что наш контроль должен носить более персонально взвешенный, адресный характер",- сказал Веденов на пресс-конференции в пятницу.

"То есть те, кто нарушает закон, - к этой категории граждан отнестись с большим вниманием, чаще с ними общаться, приглашать на беседы, а те, кто добросовестные, - в отношении них контрольные мероприятия минимизировать, в том числе и по временному интервалу", - пояснил он.

По словам начальника главка, в Росгвардии постараются, чтобы "те шаги, которые готовятся, для нарушителей закона были жёстче, а в отношении тех, кто не "отмечался" в этой категории, изменения прошли безболезненно и незаметно".

Дискуссия об ужесточении контроля за оборотом оружия активизировалась после того, как 18-летний студент устроил стрельбу и взрыв в политехническом колледже в Керчи. Жертвами нападения стали 20 человек, полсотни человек получили ранения. Нападавший покончил с собой.

Как выяснилось позднее, студент незадолго до нападения получил разрешение на охотничье оружие.

Президент РФ Владимир Путин потребовал усилить контроль над обращением оружия в стране и призвал Росгвардию принять для этого меры, в том числе предполагающие внесение изменений в законодательство РФ.