Ураганный ветер обрушился на Южные Курилы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Ураганный ветер бушует с минувшей ночи во вторник на острове Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области), отменены занятия в школах, в двух населенных пунктах частично нарушено энергоснабжение, сообщил агентству "Интерфакс" глава Курильского района Вадим Рокотов.

"Усиление ветра началось вечером в понедельник. Всю ночь бушевал ураганный ветер, его порывы достигали более 30 метров в секунду. Утром во вторник мы отменили занятия в школах, так как ветер сбивает с ног взрослых людей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, есть обрывы ЛЭП в городе Курильске и в селе Китовое, там с минувшей ночи частично нарушено энергоснабжение.

"Ветер еще сильный, но он стихает. Ремонтные бригады устраняют повреждения и постепенно подключают дома к электричеству", - сообщил глава района.

По его данным, сильным ветром в городе Курильске на нескольких домах частично разрушило фасадные покрытия, на детской школе искусств сорвало около 10% листов кровли. Он добавил, что в море бушует шторм, "сильная волна в море была, разметало оборудование на причале в морском порту в Курильске".

"Все объекты жизнеобеспечения района работают в обычном режиме. Ничего экстраординарного, к счастью, не произошло. Ветер уже значительно стихает. Сегодня после обеда уже активно приступим к устранению последствий циклона", - сказал Рокотов. Он добавил, что жителей Курил таким ветром не удивить.

За ночь в Курильском районе выпало много снега, но ураганный ветер "разнес его по полям и сопкам", что упростило работу спецтехнике при расчистке дорог.

Как сообщалось, Сахалинская область в понедельник оказалась под влиянием очередного циклона, который принес метели и снегопады на Сахалин и Курильские острова.