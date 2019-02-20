Продукты на курильский Итуруп завезут самолетами из-за сложной обстановки

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" будет доставлять своими рейсами скоропортящиеся продукты питания на остров Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области) в связи со сложной ледовой обстановкой возле этого острова, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области договорилось с авиакомпанией "Аврора" о перевозке авиацией скоропортящихся продуктов питания для курильчан. Различные варианты дополнительных поставок продовольствия на Итуруп были проработаны с учетом традиционно сложной для этого времени года ледовой обстановки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, если грузопассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов" не сможет подойти к Итурупу, то контейнеры с грузами доставит на берег острова грузовое судно "КДН-1".

Судно "КДН-1" выполняет регулярные рейсы из сахалинского порта Корсаков на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан в рамках соглашения, которое Минтранс региона подписал с морской компанией "Сахалин-Сервис". Это позволяет формировать запасы продовольствия на Южных Курилах в короткие сроки - рейсооборот составляет семь суток, отмечает пресс-служба.

По ее данным, как и теплоход "Игорь Фархутдинов", "КДН-1" работает по субсидированным тарифам.

"В настоящее время ситуация на продовольственных рынках населенных пунктов Курильских островов оценивается как стабильная. Запасы продовольствия были сформированы заблаговременно, их уровень составляет от трех недель до месяца", - сообщает пресс-служба.

Областная власть будет субсидировать транспортные расходы бизнесменам, поставляющим продукты питания на Курильские острова с Сахалина и с материка всеми видами транспорта, включая авиацию. Прием заявок на получение субсидии от бизнеса в текущем году ведется с 15 января.