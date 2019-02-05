Против жителя Кемерова, державшего сына на цепи в целях воспитания, возбуждено дело

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Следователи в Кемерове возбудили дело после рассказа сбежавшего из дома 11-летнего мальчика о том, что отец его избивает и держит на цепи. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области во вторник.

Уголовное дело в отношении отца, 51-летнего жителя Кемерова, возбуждено по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего).

По данным управления, родители мальчика заметили пропажу ребенка лишь на четвертый день и тогда заявили о его исчезновении. После того, как мальчика обнаружили полицейские, он отказался возвращаться домой, сказав, что отец его бьет.

"Отец избивал ребенка ремнем, при этом заставлял его лечь на кровать. Если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, подозреваемый привязывал его цепью к 16-килограммовой гире. Поскольку родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру поздно вечером", - говорится в сообщении.

Отец ребенка пояснил следователям, что купил цепь для того, чтобы держать на ней собаку, однако собаки в семье никогда не было.

По просьбе ребенка он был помещен в приют, у него выявлено психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца.

В рамках расследования будет дана оценка действиям матери мальчика, которая не сообщала о жестоком обращении с сыном в правоохранительные органы.