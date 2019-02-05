Суд в ХМАО признал виновными родителей, истязавших сына электрошокером и ремнем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) вынес приговор супружеской паре, истязавшей своего малолетнего сына, сообщается на сайте Следственного комитета РФ во вторник.

Суд установил, что родители систематически избивали мальчика, в том числе ремнем и электрошокером. После того, как о побоях стало известно, ребенок был передан под опеку бабушки.

Подсудимые признаны виновными по статьям об истязании и ненадлежащем воспитании несовершеннолетнего (пункт "г" части 2 статьи 117, статьи 156 УК РФ). Отец приговорен к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, мать - к трем годам и семи месяцам лишения свободы.

Отмечается, что семья стояла на учете неблагополучных семей. Подсудимые нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками. Однако органы опеки не установили за ней необходимый контроль.

В связи с этим следователи внесли в органы системы профилактики представления об устранении нарушений, в результате чего несколько сотрудников привлечено к дисциплинарной ответственности.