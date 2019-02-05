Mail.ru запустила браузер Atom

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг Mail.ru Group запустил новый браузер Atom, говорится в сообщении Mail.ru.

Пока он доступен только в версии для ПК на базе Windows.

В июле 2018 года компания прекратила разработку и продвижение запущенного в 2012 году собственного браузера "Амиго" из-за "ряда неверных шагов" в его продвижении. Тогда Mail.Ru Group не исключала, что продолжит работу в сегменте браузеров.

Новый браузер сейчас проходит публичную проверку уязвимостей. Упор в новом продукте компания делает на сетевой безопасности и приватности пользователей.