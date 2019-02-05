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Путин начал готовить послание Федеральному собранию

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Подготовка очередного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию началась, его дата будет объявлена позже, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Работа над посланием началась. Работают и соответствующие подразделения администрации президента, привлекаются соответствующие ведомства и министерства. И сам президент уже работает над содержанием Послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеЧитать подробнее

Говоря о дате оглашения послания, Песков пообещал, что о ней будет сообщено дополнительно.

Послание президента Федеральному собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, но в марте 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных на послание был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были продемонстрированы возможности новых российских разработок в сфере вооружения.

В конце декабря прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что со следующим посланием Путин выступит в первом квартале 2019 года.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков

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