Путин огласит послание Федеральному Собранию 20 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 20 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что аккредитация для СМИ на оглашение Послания будет открыта 15 февраля и завершится 17 февраля.

Ранее на этой неделе Песков сообщил о том, что работа над Посланием уже началась, в ней участвуют и подразделения администрации президента, привлекаются министерства и ведомства. "И сам президент уже работает над содержанием Послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Послание президента Федеральному Собранию является ежегодным. Как правило, оно оглашалось в конце года. Но в 2017 году президент не выступал с посланием парламентариям, оглашение было перенесено на март 2018 года.

В предыдущие годы для заслушивания послания парламентарии приглашались в Кремль, однако в марте 2018 года мероприятие прошло в Манеже. Это было связано с тем, что список приглашенных на послание был значительно расширен, а выступление президента сопровождалось использованием мультимедийных технологий, в частности, на больших экранах были показаны возможности новых российских разработок в сфере вооружения.

В конце декабря прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что со следующим посланием Путин выступит в первом квартале 2019 года.