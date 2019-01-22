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Путин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договора

Президент и премьер признали, что предстоит принять непростое решение и нужна кропотливая работа

Путин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые завершились сегодня вечером в Москве. По словам российского президента, Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора.

"Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение (по мирному договору - ИФ)", - заявил Путин.

По его словам, перед двумя странами стоит задача "обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественно новом уровне". Президент РФ подчеркнул, что решение, которое предложат переговорщики по мирному договору, "должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

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Путин также сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах. Он напомнил, что речь идет об аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

В свою очередь, Синдзо Абэ сказал они с Владимиром Путиным сегодня обсудили вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга, и уделив этому большое количество времени.

"Решение задачи, остававшейся нерешенной более 70 лет после окончания войны, - непростое, но мы должны это сделать", - сказал японский премьер по итогам переговоров с президентом РФ.

"Под нашим с президентом Путиным твердым руководством условились энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, развивая отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения, мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу", - добавил он.

Абэ также анонсировал новые консультации по этой проблеме на уровне министром иностранных дел.

"Мы дали указание, чтобы в течение февраля, например "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров", - сообщил японский премьер.

Территориальные претензии Японии

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

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Теги: Владимир Путин, Синдзо Абэ

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