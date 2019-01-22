Путин и Абэ рассказали об итогах обсуждения проблемы мирного договора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин рассказал об итогах переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, которые завершились сегодня вечером в Москве. По словам российского президента, Москва и Токио подтвердили заинтересованность в заключении мирного договора.

"Впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемое решение (по мирному договору - ИФ)", - заявил Путин.

По его словам, перед двумя странами стоит задача "обеспечить долгосрочное и всестороннее развитие российско-японских отношений на качественно новом уровне". Президент РФ подчеркнул, что решение, которое предложат переговорщики по мирному договору, "должно быть взаимоприемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих стран".

Путин также сообщил, что Москва и Токио намерены активизировать совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах в пяти утвержденных ранее сферах. Он напомнил, что речь идет об аквакультуре, создании тепличного хозяйства, ветроэнергетике, туризме, переработке мусора.

В свою очередь, Синдзо Абэ сказал они с Владимиром Путиным сегодня обсудили вопрос мирного договора, ничего не утаивая друг от друга, и уделив этому большое количество времени.

"Решение задачи, остававшейся нерешенной более 70 лет после окончания войны, - непростое, но мы должны это сделать", - сказал японский премьер по итогам переговоров с президентом РФ.

"Под нашим с президентом Путиным твердым руководством условились энергично проводить совместную работу, еще больше проявляя доверие между гражданами Японии и гражданами России, развивая отношения друзей с друзьями и поиск взаимоприемлемого решения, мы сегодня с президентом Путиным подтвердили свою решимость на всю эту работу", - добавил он.

Абэ также анонсировал новые консультации по этой проблеме на уровне министром иностранных дел.

"Мы дали указание, чтобы в течение февраля, например "на полях" конференции по безопасности в Мюнхене, наши министры иностранных дел провели следующий раунд переговоров", - сообщил японский премьер.