Петербургские депутаты согласились смягчить городской закон о митингах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении поправки к городскому закону о митингах, увеличивающие число гайд-парков с четырех до восьми.

В ходе обсуждения оппозиционные депутаты предложили законодательно установить одну из площадок для митингов в центре города. Автор законопроекта Денис Четырбок подчеркнул, что адреса гайд-парков должны определить в Смольном. Он также отметил, что публиковать в интернете информацию о ходе согласования заявок на митинги технически невозможно.

"Нам не было представлено подтверждения того, что это возможно реализовать. И в этом смысле включать в наш закон норму, которая заведомо не может быть реализована, на мой взгляд, немножко глупо и безответственно. Что касается определения мест, в соответствии с федеральным законом, непосредственное определение этих мест возложено на правительство города", - сказал Четырбок.

Законопроект поддержали 37 депутатов, трое воздержались, пятеро проголосовали против. Документ был принят за основу.

Депутаты предлагают увеличить и максимальное количество участников митингов, которые не требуют согласования, с 200 до 500 человек. Документ вводит принцип "единого окна" для рассмотрения заявок на мероприятия в гайд-парках и исключает возможность подачи уведомления по доверенности.

Также запрещается проведение публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры: в период технического обслуживания или ремонта, а также в будни с 7.30 до 9.30 и с 17.30 до 20.00. Кроме того, устанавливаются обязанности организатора публичного мероприятия в случае отказа от его проведения.

Летом 2017 года власти города исключили Марсово поле из списка городских гайд-парков. Таким образом, в Петербурге осталось четыре гайд-парка, где согласование публичных мероприятий носит уведомительный характер: это территории в Удельном парке, Полюстровском парке, саду им.30-летия Октября и Южно-Приморском парке. Все они находятся на окраинах города.

Позже петербуржцы несколько раз проводили на Марсовом поле несогласованные акции протеста; ни одна из них не была пресечена полицией.