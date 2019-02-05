Суд Петербурга взыскал со сторонников Навального свыше 7 млн руб. за вытоптанный газон

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Петербурга по иску городской прокуратуры обязал сторонников оппозиционера Алексея Навального выплатить 7,3 млн рублей ущерба, причиненного зелёным насаждениям во время общественной акции 5 мая 2018 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", решение во вторник вынесла судья Наталья Подольская.

"Взысканию подлежит сумма в размере 7,3 млн рублей. И 60 тысяч рублей госпошлина с ответчиков солидарно", - уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На заседании во вторник суд рассмотрел ходатайство о привлечении в качестве соответчика по иску прокуратуры оппозиционера Навального. Данное ходатайство поступило в суд от его имени, несмотря на то, что позже сам Навальный заявил, что не обращался в суд Петербурга. Стороны возражали против привлечения Навального в процесс, судья ходатайство отклонила.

Штаб оппозиционера Навального в Петербурге в середине декабря 2018 года опубликовал в твиттере материалы иска прокуратуры к активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину с требованием возместить почти 11 млн рублей ущерба за повреждение городской собственности на митинге 5 мая 2018 года. В качестве третьего лица в процесс был привлечен городской комитет по благоустройству.

Михайлов и Литвин названы в заявлении организаторами несанкционированного митинга в Александровском саду 5 мая 2018 года с последующим шествием по Невскому проспекту. В июне 2018 года Михайлов был арестован на 25 суток за участие в той несогласованной протестной акции.

По официальным данным полиции, в несогласованной акции приняли участие около двух тысяч человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции. Впоследствии около 40 активистов были арестованы, десятки получили штрафы.