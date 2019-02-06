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Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов

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Муниципальные депутаты попросили мэрию Москвы отказаться от реагентов
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Столичные независимые муниципальные депутаты Юлия Галямина (Тимирязевский район), Константин Янкаускас (Зюзино) и Илья Яшин (глава муниципального округа Красносельский) направили в Тверской районный суд Москвы иск, в котором попросили обязать столичный департамент ЖКХ отказаться от использования химических противогололедных реагентов (ПГР). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Депутаты ссылаются на статью 42 Конституции, в которой говорится, что "каждый гражданин РФ имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением".

Помимо этого они ссылаются на закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", в котором закреплено право россиян "на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека". "Полагаем, что Конституция, а также упомянутые нормы законодательства нарушаются должностными лицами департамента ЖКХ, организовавшими использование на территории Москвы химических противогололедных реагентов", - говорится в иске.

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Этот тезис депутаты подкрепляют выводами ученых: исследованием профессоров МГУ Владимира Королева и Вячеслава Соколова и кандидата геолого-минералогических наук Евгения Самарина "Оценка эколого-геологических последствий применения противогололедных реагентов в городе Москве" 2009 года.

В исследовании говорится, что "кожа человека имеет pH в пределах 3,8–5,6, тогда как исходные ПГР или их остатки на дорогах имеют величину pH, достигающую 8,5: достаточно лишь ненадолго прикоснуться к остаткам ПГР пальцем или ладонью, как через некоторое время появляется сморщивание кожи и жжение". Аналогичное раздражение появляется и на лапах домашних животных - собак и кошек. Кроме этого, "вдыхание человеком паров, обогащенных испарениями с поверхности после применения ПГР, может провоцировать и усугублять заболевания легких", говорится в научной работе. Помимо этого, реагенты наносят вред одежде и обуви.

"Спасибо за интерес к теме"

Илья Яшин, отвечая на вопрос "Ведомостей", напомнил, что вред данных реагентов еще в 2014 году признавал и мэр Москвы Сергей Собянин, "однако с тех пор ничего не изменилось". По словам Яшина, в декабре совет депутатов Красносельского района Москвы направил в департамент ЖКХ предложение прекратить использование реагентов в Красносельском районе и заменить их на гранитный щебень: "Ответ был получен отрицательный, да еще и с издевательской формулировкой "спасибо за проявленный интерес к теме", - сказал депутат.

Пересаливают

Как заявил "Ведомостям" кандидат химических наук Юрий Орлов, в случае дорог, никаких альтернатив реагентам нет. "Проблема в том, что реагенты нужно использовать правильно: дороги не нужно пересаливать, именно из-за этого возникает грязь, жижа, чего быть не должно". Объемы применения противогололедных реагентов нужно уменьшать в разы, хотя у нас все делается наоборот", - отметил химик.

Что еще хуже, пересаливаются пешеходные зоны и междворовая территория. "На этих пространствах реагенты нужно применять в исключительных случаях, а уборка должна проходить механическим способом, нужно использовать щебень или песок, как было в 1980–1990-е годы", - сказал Орлов.

Мнение Роспотребнадзора и департамента здравоохранения

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что статистика не подтверждает предположения о том, что противогололедные реагенты обостряют хронические заболевания.

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"С реагентами мы смотрели не раз. В этом году там ничего не меняли. Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний - статистика этого не показывает", - сказала Попова на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме 23 января.

Власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от использования противогололедных реагентов. В столице для уборки улиц применяются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.

"Периодически нам задают этот вопрос, и мы задаём его педиатрам, иммунологам, аллергологам, Роспотребнадзору. Роспотребнадзор у нас в Москве очень строгий. Мы не видим повышения обращаемости, которое можно связать с качеством реагента, с испарениями реагентов. Оснований для тревоги нет", - заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун на пресс-конференции 5 декабря 2018 года.

Он отметил, что жалобы на аллергию у детей многократно повышаются в весенний период - в апреле и мае. "Это даже не десятикратный рост. Это гораздо больше", - сообщил Хрипун.

Теги: Москва

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