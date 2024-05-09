Парад Победы проходит на Красной площади в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проходит на Красной площади в столице России.

На параде присутствует президент России - верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ Владимир Путин.

Вместе с главой Российского государства на трибуне находятся президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы, глава государства - наблюдателя при ЕАЭС Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало, президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

"В военном параде принимает участие более 9 тысяч военнослужащих. Более 1000 из них принимали участие в специальной военной операции", - сообщает министерство обороны РФ в четверг.

В этом году пешая колонна сформирована из 30 парадных расчётов. В её состав вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, офицеры, сержанты и солдаты воинских частей, воспитанники Московского военно-музыкального, Московского, Тверского суворовских военных и Калининградского нахимовского училищ, Кронштадского морского кадетского военного корпуса, участники Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также представители МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.

Парадный расчет военнослужащих-женщин представляют курсанты трех военно-учебных заведений Минобороны России: Военного университета, Военной академии связи, Академии радиационной, химической и биологической защиты.

"Особенностью пешей колонны стал отдельный парадный расчет военнослужащих-участников специальной военной операции. В его составе семь Героев Российской Федерации, более 100 военнослужащих награждены высокими государственными наградами: орденами Мужества, Георгиевским крестом, медалями "За отвагу", "Жукова", "Суворова", "За храбрость"", - сказано в сообщении.

В состав механизированной колонны вошли образцы современной военной техники, а также историческая техника, представленная легендарным танком Победы - Т-34-85, который открывает прохождение механизированной колонны.

В состав мехколонны включены многоцелевые универсальные бронированные автомобили многофункционального назначения "Тигр - М" и "ВПК Урал" с различными боевыми модулями. Впервые на Красной площади представлены образцы специальных бронированных автомобилей "КАМАЗ" с колесной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей "Линза". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" представит вооружение ракетных войск и артиллерии, зенитная ракетная система С-400 - оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил. Также в составе механизированной колоны включены пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе "Бумеранг", информирует ведомство.

Вечером в 22:00 в Москве состоится праздничный салют.