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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений

Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Москве 9 мая впервые за весь период метеонаблюдений был зафиксирован временный снежный покров, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вчера впервые за весь период наблюдений 9 мая был зафиксирован временный снежный покров - на станции ВДНХ высота снега 1 см, а в МГУ - 5 см", - сказал он.

Вильфанд отметил, что 9 мая "был настолько холодный день, что он по климату соответствовал 26 марта". Таким образом, температура в Москве отставала от климата на 1,5 месяца.

Кроме того, несмотря на то, что вчера утром температура была около ноля, а в 10 часов поднялась до плюс 1 - плюс 2 градусов, эффективна температура, то как она ощущается, была около минус 3 - минус 5, что связано с ветром с порывами до 15 м/с и снегом, которые создали эффект отрицательных температур.

Снег в Москве

10
Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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