Парад Победы в Москве завершён

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве состоялся военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов, он продолжался более 50 минут.

По Красной площади прошли маршем более 9 тысяч военнослужащих, свыше тысячи из которых принимали участие в специальной военной операции, проследовали более шести десятков единиц боевой техники.

Пешая колонна была сформирована из 30 парадных расчётов, которые включали полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, представителей МЧС, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества и сводный военный оркестр. Особенностью пешей колонны стал отдельный парадный расчет военнослужащих-участников СВО.

Затем по площади прошла боевая техника. В состав механизированной колонны вошли 61 единица современной военной техники. В частности, - стратегические мобильные ракетные комплексы "Ярс", пусковые установки системы ПВО С-400 "Триумф", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", бронированные автомобили многофункционального назначения "Тигр - М" и "ВПК Урал" с различными боевыми модулями, бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный БТР на платформе "Бумеранг", другая техника.

Впервые на Красной площади были представлены образцы специальных бронированных автомобилей "КАМАЗ" с колёсной формулой 4х4 и защищенных санитарных автомобилей "Линза".

Нал Красной площадью пролетели лётчики пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" в составе девятки самолётов Су-30СМ и МиГ-29. Шестёрка самолётов-штурмовиков Су-25 дымами раскрасила небо над Москвой в цвета российского флага.