В Госдуме предложили осветить пешеходные переходы за счет фондов автостраховщиков

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предлагает использовать для оснащения пешеходных переходов проценты, начисляемые на резервные средства автостраховщиков.

"Мы впервые в 2018 году сократили большое количество ДТП, впервые в России на автомобильных дорогах погибло 18 тысяч вместо 36 тысяч. Это говорит о том, что вопросы безопасности дорожного движения работают. Но из 18 тысяч погибших, прошу услышать, 5 тыс. 104 человека погибли на пешеходных переходах и рядом с ними. Причина - отсутствие освещения пешеходных переходов в радиусе 100 метров", - сказал Москвичев, выступая на "правительственном часе" с участием министра транспорта Евгения Дитриха.

Он озвучил предложение, где изыскать средства на достойное оснащение переходов.

"По закону мы каждому погибшему должны выплатить 2 млн рублей, это 10 млрд рублей. У нас сегодня у страховщиков находится 180 млрд рублей в фонде, каждый год по 10 млрд рублей им начисляют проценты. Если мы 10 млрд каждый год будем использовать на пешеходные переходы, поверьте, мы эту проблему решим", - сказал Москвичев.

Он также считает правильным внести в закон "Об энергетике" поправку, чтобы стоимость 1 киловатта электроэнергии для организаций, отвечающих за освещение дорог, была не выше, чем для населения.