В России начнутся испытания "умных" мин, способных отличить солдат от гражданских

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Испытания новой мины ПТМ-5, способной отличить вооруженного человека от гражданского, планируется начать до конца года, сообщил гендиректор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов.

В данный момент предприятие готовится к выпуску опытных образцов, добавил он.

В августе 2018 года Смирнов сообщил "Интерфаксу", что предприятие разрабатывает новую умную мину. По его словам, она будет использоваться как противопехотная и противотанковая и будет вести селекцию целей.

"Она будет срабатывать и по танку, и по вооруженному бойцу, будет отличать вооруженного бойца от других целей, которые могут случайно появиться в секторе. (Гражданских - ИФ) с высокой вероятностью не тронет", - сказал Смирнов.

Он предположил, что серийное производство "умных" мин начнется в 2020 году.