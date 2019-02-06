Найденного на улице летучего мышонка по кличке Пушкин погрузили в спячку в Уфе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты в Уфе ввели в спячку найденную на улице летучую мышь, и сейчас каждые две недели собираются будить зверька, чтобы подкормить, сообщил "Интерфаксу" директор зоологического музея Башкирского госуниверситета Михаил Кривошеев.

Зверька погрузили в спячку в обычном бытовом холодильнике.

"Я буду пробуждать его к концу следующей недели, кормить. Пока такой режим: две недели в спячке, потом снова откармливаем, пока вес не наберет", - рассказал директор зоомузея.

Придерживаться такого режима биологам посоветовали в московском зоопарке, где довольно часто спасают летучих мышей-найденышей.

"Так-то он должен спать несколько месяцев без остановки. (Будить мышонка - ИФ) не совсем хорошо, но по-другому нельзя. Московские коллеги порекомендовали примерно раз в неделю его взвешивать. Если сильно теряет в весе, то снова кормить", - объяснил собеседник агентства.

За прошедшие три недели мышонок съел всех тропических сверчков, которые жили у биолога, и теперь ему нужно подобрать другой корм. Сейчас мышонок весит 14,5 грамма. По словам Кривошеева, спит зверек довольно чутко: видно, как он дышит, может пошевелить ушами и даже укусить, если его побеспокоить.

Ранее сообщалось, что школьница нашла летучую мышь весом 10 граммов на улице Пушкина в Уфе, девочка спасла зверька и принесла биологам. Специалисты откормили мышонка и погрузили в спячку, поместив в обычный бытовой холодильник в лаборатории.

Найденыш относится к редкому виду двухцветных кожанов. Назвали его Пушкин: по общемировой традиции имена для летучих мышей выбирают по названию места, где их нашли.

Двухцветный кожан - летучая мышь среднего размера из рода Vespertilio. Встречается в Центральной и Западной Европе и в Азии. Вид относится к малоизученным и охраняется в ряде стран мира, а также в нескольких регионах России.