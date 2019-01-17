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Россия изготовила для проекта OneWeb пять ракет и получила около $1 млрд

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" изготовил пять ракет-носителей для запуска на орбиту британских спутников связи OneWeb, сообщил журналистам генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Порядка пяти ракет уже изготовлено, несколько находится в изготовлении", - сказал Баранов журналистам.

"Российская Федерация уже получила практически сумму, равную миллиарду долларов, для авансирования, для изготовления ракет и разгонных блоков", - отметил он.

Глава предприятия заявил, что отказ от этого контракта из-за претензий спецслужб не является целесообразным так как эту работу выполнит исполнитель из другой страны. "Были в прессе слухи, что мы не будем его (спутник проекта OneWeb) запускать, якобы различные службы и министерства против этого (...) Но если мы его не запустим, то его запустит кто-нибудь другой", - сказал Баранов.

Ранее сообщалось, что первые спутники OneWeb будут запущены 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой "Союз".

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски ракет "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов Байконур, Восточный и Куру (17 из них - с российских площадок).

Головным контрактным интегратором предприятий российской кооперации в проекте "Союз" в Гвианском космическом центре (космодром Куру) выступает АО "Главкосмос", обеспечивая взаимодействие с Arianespace.

Осенью 2018 года газета "Коммерсантъ" сообщила, что программа OneWeb вызывает опасения у ФСБ РФ. По данным издания, в конце октября представитель службы заявил об отсутствии гарантий, "что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам РФ".

Как утверждали авторы материала, входя в британский проект, "Роскосмос" рассчитывал получить доступ к технологии создания малых спутников, но теперь рискует потерять самого крупного иностранного заказчика пусковых услуг за последние десятилетия. Компания уже законтрактовала 21 ракету-носитель "Союз" и, по сведениям "Коммерсанта", была готова заключить еще одну сделку, как минимум, на пять ракет "Протон".

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что сотрудничество с OneWeb по запуску их спутников будет продолжено.

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Теги: Прогресс, OneWeb

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